Importante banca cinese annulla l’arrivo dei bond acquistabili tramite Bitcoin

L'industria delle criptovalute continua ad essere sempre più adottata e coinvolta con forme di denaro tradizionali, così come con altre risorse di investimento. Questo è ciò che ha portato alla proposta di emissione di un'obbligazione negoziabile con Bitcoin, che avrebbe dovuto essere emessa da una filiale della China Construction Bank (CCB) a Labuan, in Malesia. Sfortunatamente, la banca ha recentemente annunciato che questa novità non vedrà più la luce, dopotutto. Secondo i piani precedentemente riportati, questa Importante banca cinese avrebbe dovuto procedere con un'emissione di bond da $3 miliardi, acquistabili tramite Bitcoin (BTC), oltre che in l'USD. Tuttavia, il 20 novembre, CCB Labuan ha deciso di non portare a termine il ...

