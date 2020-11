GP Bahrain, Binotto: "Abbiamo fiducia per le prossime gare" (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA - " Non è finita e il risultato di domenica è incoraggiante. Siamo migliorati nelle ultime gare e le prestazioni della SF-1000 lo evidenziano". In vista del Gran Premio del Bahrain il team ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA - " Non è finita e il risultato di domenica è incoraggiante. Siamo migliorati nelle ultimee le prestazioni della SF-1000 lo evidenziano". In vista del Gran Premio delil team ...

sportface2016 : #BahrainGP | #Binotto: '#Ferrari migliorata, c'è fiducia per le prossime gare' - no_one_likesme : RT @elliotaldstan: Binotto: 'Allora ragazzi,siccome stiamo cercando di capire come sapete io non sarò in Bahrain. Voi come siete messi?'… - pheeebs4 : RT @elliotaldstan: Binotto: 'Allora ragazzi,siccome stiamo cercando di capire come sapete io non sarò in Bahrain. Voi come siete messi?'… - paolaa__16 : RT @elliotaldstan: Binotto: 'Allora ragazzi,siccome stiamo cercando di capire come sapete io non sarò in Bahrain. Voi come siete messi?'… - elliotaldstan : Binotto: 'Allora ragazzi,siccome stiamo cercando di capire come sapete io non sarò in Bahrain. Voi come siete mess… -