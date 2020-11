Golden State Warriors | Curry | “Ho pianto per l’infortunio di Thompson”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) ”Non puoi fare altro che sentirti male per un ragazzo che ha lavorato così duramente per tornare in campo. Ricevere quella chiamata è stato un pugno nello stomaco. Ci sonomolte lacrime“. Stephenparla così delal tendine d’Achille del compagno di squadra aiKlay Thompson. “Non sai davvero cosa dire a un ragazzo che ha dovuto affrontare due infortuni del genere. Ma bisogna cercare di guardare al grande schema delle cose – ha dettoa ‘The Undefeated’ -. È più facile a dirsi che a farsi, specie dopo una riabilitazione lunga come quella che ha già dovuto affrontare lui, ma ha ancora tanto tempo davanti nella sua carriera“. E ancora: “Siamo tutti insieme a lui, e speriamo che sia intorno alla squadra durante questo ...