Emma Marrone lotta al fianco delle donne contro gli stereotipi

Leggi su zon

(Di martedì 24 novembre 2020) Nello spot della Lines,gli. Quante volte avete sentito frasi come “vestita così se l’è cercata”? Quante volte abbiamo sentito frasi come “Sei acida! Ma hai il ciclo?” oppure “Lascia stare, sono cose da maschi“? Tante, troppe. Conosciamo tantissimisullee adesso è arrivato il momento di fare #unpassoavanti. Viviamo in una società ancora fortemente maschilista e, come si può evincere anche dallo spot della Lines che vedecome protagonista, sono tantissime le frasi taglienti sulleche ogni giorno sentiamo pronunciare. “Vestita così se l’è cercata“, si sente pronunciare nella pubblicità della Lines. Un’espressione violenta che appartiene all’Italia ...