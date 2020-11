Covid | Sileri | “Un occhio di riguardo per le persone famose? Idiozia”

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Faccio fatica nel credere che ci sia stato un occhio di riguardo per le persone famose malate. Durante la prima ondata abbiamo avuto più di 145mila ricoveri e abbiamo cercato di salvare tutti coloro che potevamo”. Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, interpellato sul fatto che i personaggi noti avrebbero avuto un’attenzione migliore rispetto alle altre persone negli ospedali, nel corso del programma televisivo ‘Tiki Taka – La Repubblica del pallone‘, in onda ieri sera in seconda serata su Italia 1.

PappaletteraF : Pierpaolo Sileri e il vaccino anti Covid - UNDMofficial : New post: Sileri sul Natale: “Col cenone si rischia una strage” - cgcronos : Covid Sileri: No cenoni di Natale, sarebbe una strage - papavero27 : - Adnkronos : #Natale e #Covid, Sileri: 'Con cenone si rischia strage' -

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui ha rinnovato le misure restrittive per 3 Regioni e Bolzano. L'articolo Covid19 in Italia, il ministro Speranza ha rin ...Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia che ieri ha trascorso l’intera mattinata in Calabria per dimostrare la vicinanza dello Stato. Prima si è recato a Cosenza dove l’Eserci ...