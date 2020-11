Calabria | Gratteri | “Gente capace non accetterà più rischio di fare commissario” 

Leggi su udine20

(Di martedì 24 novembre 2020) “Dopo tutto questo parlare, molta gente anche, addetta ai lavori, non scenderà inperché rischia di azzerare una carriera brillante per un anno e mezzo, due, di commissariamento”. Lo ha detto il procuratore capo di Catanzaro, Nicola, ospite a ‘DiMartedì’ su La7, commentando le ultime vicende relative al commissario della sanità in. “Se poi non riesce nel progetto, nel risultato, azzera quello che ha fatto in quarant’anni di brillante professione”.poi, alla domanda se è ungrossoil commissario alla sanità in, ha risposto: “Ilc’è ancora, anche perché nell’ultimo decreto c’è la possibilità di scegliersi 25 collaboratori, però all’interno dell’ASP della ...