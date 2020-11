Black Friday, 10 curiosità che forse non sapevi sul ‘venerdì nero’ (Di martedì 24 novembre 2020) Finalmente, è quasi arrivato il giorno dell’anno tanto atteso dai migliori compratori e commerciati: il Black Friday. Una giornata nel quale i negozi propongono sconti extra o speciali promozioni su gran parte della merce. Il ‘venerdì nero’ si celebra nell’ultima settimana di novembre e quest’anno si svolgerà il giorno 25. Si tratta di una consuetudine nata negli Stati Uniti, che con gli anni si è diffusa anche in altri paesi, arrivando fino all’Italia. Ma perché si chiama ‘venerdì nero’? Ebbene, ecco una lista di 10 curiosità sul tanto atteso Black Friday. 10 curiosità sul Black Friday Il termine ‘Black Friday’ fa rifermento a fatti di cronaca del ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020) Finalmente, è quasi arrivato il giorno dell’anno tanto atteso dai migliori compratori e commerciati: il. Una giornata nel quale i negozi propongono sconti extra o speciali promozioni su gran parte della merce. Ilsi celebra nell’ultima settimana di novembre e quest’anno si svolgerà il giorno 25. Si tratta di una consuetudine nata negli Stati Uniti, che con gli anni si è diffusa anche in altri paesi, arrivando fino all’Italia. Ma perché si chiama? Ebbene, ecco una lista di 10sul tanto atteso. 10sulIl termine ‘’ fa rifermento a fatti di cronaca del ...

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - wireditalia : Le librerie online hanno già lanciato le loro promozioni per il Black Friday dei libri. Novità e bestseller a metà… - Basketcaffe : Grande opportunità per tutti gli appassionati di #basket italiano ed europeo: @Eurosport_IT per il #blackfriday pro… - hugo_jimenzz : ¡Ubisoft Store lo parte con su sorteazo Black Friday! -