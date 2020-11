Alba Parietti: “Mio figlio Francesco è provato e stanco” (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’annuncio del prolungamento, Francesco Oppini, in questi giorni, è chiamato a prendere una decisione molto difficile che potrebbe influenzare il proprio percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il telecronista sportivo è piuttosto confuso sulla scelta finale. Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Enock Barwuah e Francesco Oppini lasciano? (video) L’incerto futuro delle propria attività, la lontananza dalla famiglia (in particolare dalla mamma e dalla fidanzata Cristina Tomasini) potrebbero spingere il concorrente ad abbandonare il gioco al termine della scadenza del contratto. Alba Parietti, nelle scorse ore, ha postato un messaggio, sui propri social, per spiegare tutto: View this post on Instagram A post shared by ... Leggi su gossipblog (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’annuncio del prolungamento,Oppini, in questi giorni, è chiamato a prendere una decisione molto difficile che potrebbe influenzare il proprio percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il telecronista sportivo è piuttosto confuso sulla scelta finale. Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Enock Barwuah eOppini lasciano? (video) L’incerto futuro delle propria attività, la lontananza dalla famiglia (in particolare dalla mamma e dalla fidanzata Cristina Tomasini) potrebbero spingere il concorrente ad abbandonare il gioco al termine della scadenza del contratto., nelle scorse ore, ha postato un messaggio, sui propri social, per spiegare tutto: View this post on Instagram A post shared by ...

