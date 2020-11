Strage di Via Caravaggio | 45 anni dopo è ancora avvolta nel mistero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nell’appuntamento di questa settimana con la rubrica “Cronache del” ricordiamo il caso della “di Via“,oggi irrisolto. Napoli 1975, quartiere Fuorigrotta, al 4° piano di Via, al civico nr 78 vive la famiglia Santangelo. Nella notte del 30 ottobre in casa Santangelo ci sono tutti : Domenico 54, pensionato, ex capitano della marina mercantile, sua moglie Gemma Cenname di 50, ostetrica, Angela di 19, impiegata all’Inam, figlia di Domenico, avuta da un precedente matrimonio. In casa c’è anche il loro cagnolino, uno yorkshire terrier di nome Dick. E’ l’ora di cena, e Gemma si districa tra i fornelli e nel preparare la tavola. Sul divano c’è Angela che febbricitante approfitta per scrivere una ...