Sindaco di Bacoli: firmata ordinanza che proroga chiusura scuole (Di lunedì 23 novembre 2020) "Ho firmato l'ordinanza che proroga la chiusura di tutte le scuole di Bacoli". Lo annuncia il Sindaco del comune flegreo Josi Della Ragione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) "Ho firmato l'cheladi tutte ledi". Lo annuncia ildel comune flegreo Josi Della Ragione. L'articolo .

ale74ru : @PSchioppa @Terra_Pianeta Tra l'altro il sindaco di Bacoli insieme ad altri sindaci (Monte di Procida, Lacco Ameno)… - stebiakun79 : @FrancescoCio81 Sicuramente non c'è il silenzio di tomba di marzo, ma questo non è un lockdown totale. Poi dipender… - montediprocida : La comunicazione del sindaco Josi Gerardo Della Ragione - MariaRo99325323 : RT @LuisaCMoon: @MariaRo99325323 Bravi????????, a onor del vero il sindaco di Bacoli è uno che si dà molto da fare ( in senso positivo). - LuisaCMoon : @MariaRo99325323 Bravi????????, a onor del vero il sindaco di Bacoli è uno che si dà molto da fare ( in senso positivo). -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Bacoli Bacoli, il sindaco tiene le scuole chiuse: "Lo saranno finché zona rossa" Vesuvio Live Agropoli, sindaco chiude le scuole fino al 3 dicembre: “Non è stato completato lo screening”

Anche il Sindaco di Agropoli ha deciso di far restare le scuole chiuse fino al 3 dicembre perché non è stata completata ancora attività di screening ...

Bacoli, il sindaco tiene ancora le scuole chiuse: “Lo saranno finché saremo zona rossa”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha riaperto le scuole dell'infanzia e le prime classi, ma il sindaco di Bacoli le tiene chiuse ...

Anche il Sindaco di Agropoli ha deciso di far restare le scuole chiuse fino al 3 dicembre perché non è stata completata ancora attività di screening ...Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha riaperto le scuole dell'infanzia e le prime classi, ma il sindaco di Bacoli le tiene chiuse ...