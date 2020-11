Si allarga la famiglia di Totti e Ilary Blasi: arriva un nipotino, annuncio su Instagram (Di lunedì 23 novembre 2020) Totti ha sempre detto di volere una famiglia numerosa. Mentre prova a convincere Ilary la loro famiglia si allarga. Tra sei mesi arriverà un nipotino. La sorella della conduttrice tv è incinta e lo ha annunciato lei stessa sui social, la sua pagina Instagram è seguita da circa 27mila follower. Poco dopo è arrivato il commento dell’ex capitano della Roma – protagonista su Skysport nei giorni scorsi per il film sulla sua storia – che ha scritto: “A belli, era ora..”. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 23 novembre 2020)ha sempre detto di volere unanumerosa. Mentre prova a convincerela lorosi. Tra sei mesi arriverà un. La sorella della conduttrice tv è incinta e lo ha annunciato lei stessa sui social, la sua paginaè seguita da circa 27mila follower. Poco dopo èto il commento dell’ex capitano della Roma – protagonista su Skysport nei giorni scorsi per il film sulla sua storia – che ha scritto: “A belli, era ora..”. Golssip.

smartecup : ?? La famiglia @smartecup si allarga??Benvenuto Giulio????! Tanti auguri a mamma Fabiana e papà @gcarboni_press!??… - Frances61000354 : La famiglia si allarga?? - ASentirsi : La #famiglia si allarga, serve una #stanza in più? - TRIESTEALLNEWS : La grande 'famiglia' Illy si allarga con Rhone Capital, mira agli USA - - Fabiano24389542 : @Elitostasola Ohhh un altra bella figliola...si allarga la famiglia, va be', se si mangia in 2 facciamo anche in 3???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : allarga famiglia La grande “famiglia” Illy si allarga con Rhone Capital, mira agli USA TRIESTEALLNEWS Belen Rodriguez, weekeend con Antonio Spinalbese e Santiago. E a "Uomini e donne" arriva il suo ex...

Per Belen Rodriguez e il fidanzato Antonio Spinalbese un altro weekend in famiglia… allargata. La coppia infatti ha trascorso il fine settimana assieme a Santiago, figlio di Belen, nato ...

Il ragazzino di 11 anni picchiato a sangue nel bagno della scuola

Ha subito la rottura di una costola e una contusione polmonare. Succede in provincia di Roma. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stata la madre ...

Per Belen Rodriguez e il fidanzato Antonio Spinalbese un altro weekend in famiglia… allargata. La coppia infatti ha trascorso il fine settimana assieme a Santiago, figlio di Belen, nato ...Ha subito la rottura di una costola e una contusione polmonare. Succede in provincia di Roma. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stata la madre ...