Sassuolo primo (per qualche ora) nel ricordo di Giorgio Squinzi. Ma non chiamatelo miracolo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 2 ottobre 2019 moriva Giorgio Squinzi. È stato un grande imprenditore. È stato anche un grande presidente. Non che ci fosse bisogno di scoprirlo ora, per chi con la sua Mapei aveva già segnato la storia di un altro sport, il ciclismo. Ma a un anno dalla sua scomparsa, anche nel calcio il suo Sassuolo è arrivato primo in classifica. Solo per qualche ora, il tempo di assaporare la vetta, subito riconquistata dal Milan. Ma i gol di Ibrahimovic non cambiano l’evento, il miracolo calcistico. Anzi no, non chiamatelo così: nel primato non c’è nulla di casuale. Un anno fa di questi tempi, quando il patron della Mapei morì, in tanti si chiesero che fine avrebbe fatto il piccolo Sassuolo. Nulla di male, in fondo era la sua creatura. Lui l’aveva preso per mano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 2 ottobre 2019 moriva. È stato un grande imprenditore. È stato anche un grande presidente. Non che ci fosse bisogno di scoprirlo ora, per chi con la sua Mapei aveva già segnato la storia di un altro sport, il ciclismo. Ma a un anno dalla sua scomparsa, anche nel calcio il suoè arrivatoin classifica. Solo perora, il tempo di assaporare la vetta, subito riconquistata dal Milan. Ma i gol di Ibrahimovic non cambiano l’evento, ilcalcistico. Anzi no, noncosì: nel primato non c’è nulla di casuale. Un anno fa di questi tempi, quando il patron della Mapei morì, in tanti si chiesero che fine avrebbe fatto il piccolo. Nulla di male, in fondo era la sua creatura. Lui l’aveva preso per mano ...

Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Sassuolo primo (per qualche ora) nel ricordo di Giorgio Squinzi. Ma non chiamatelo miracolo - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Sassuolo primo (per qualche ora) nel ricordo di Giorgio Squinzi. Ma non chiamatelo miracolo - fattoquotidiano : Sassuolo primo (per qualche ora) nel ricordo di Giorgio Squinzi. Ma non chiamatelo miracolo - news_modena : Berardi al termine di Verona-Sassuolo 0-2: “Primo posto meritato” - CanaleSassuolo : I numeri di Hellas Verona-Sassuolo 0-2: difesa neroverde più solida, primo gol stagionale per Boga -