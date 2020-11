Roma, buone notizie per Fonseca: Dzeko negativo, Smalling torna in gruppo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 3-0 sul Parma di Liverani ha messo in luce l’ottimo stato di forma della Roma di Paulo Fonseca, che stamani è tornata al lavoro per preparare la sfida di giovedì in Europa League in trasferta con il Cluj. Per il tecnico giallorosso stamani ci sono due buone notizie: la negatività al tampone di Edin L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 3-0 sul Parma di Liverani ha messo in luce l’ottimo stato di forma delladi Paulo, che stamani èta al lavoro per preparare la sfida di giovedì in Europa League in trasferta con il Cluj. Per il tecnico giallorosso stamani ci sono due: la negatività al tampone di Edin L'articolo

DiMarzio : #ASRoma | Buone notizie per #Dzeko: è negativo - 100x100Napoli : Buone notizie in casa Roma - Dzeko ci sarà contro il Napoli - JacopoPalizzi : In buone mani! Ieri #Mirante ha giocato la 27esima partita con la maglia della #Roma portando a 11 il numero delle… - BombeDiVlad : ???? Buone notizie per la #Roma, #Dzeko è risultato negativo al #COVID19 #LBDV #LeBombeDiVlad - Eurosport_IT : Buone notizie per la Roma! ?? #Roma | #Dzeko | #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma buone Roma, buone notizie: tutti negativi i tamponi effettuati Calcio News 24 Roma, buone notizie per Fonseca: Dzeko negativo, Smalling torna in gruppo

Per il tecnico giallorosso stamani ci sono due buone notizie: la negatività al tampone di Edin ... con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma ?“. I recuperi di Dzeko ...

Roma, Fonseca sorride: recuperato Smalling, ok con Cluj e Napoli

ROMA - Buone notizie per Paulo Fonseca, Chris Smalling è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il difensore inglese ha smaltito la forte intossicazione alimentare che lo ha tenuto fermo per oltre una ...

Per il tecnico giallorosso stamani ci sono due buone notizie: la negatività al tampone di Edin ... con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma ?“. I recuperi di Dzeko ...ROMA - Buone notizie per Paulo Fonseca, Chris Smalling è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il difensore inglese ha smaltito la forte intossicazione alimentare che lo ha tenuto fermo per oltre una ...