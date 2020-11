Pd Roma: stop Metro C ultimo atto fallimento Raggi (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “fallimento Raggi, ultimo atto. Stamattina la Metro C non ha aperto a Roma: mentre la sindaca anche durante l’emergenza continua a usare il proprio ruolo solo per fare propaganda, tutti i cittadini pagano il prezzo della sua totale incapacita’”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020)– “. Stamattina laC non ha aperto a: mentre la sindaca anche durante l’emergenza continua a usare il proprio ruolo solo per fare propaganda, tutti i cittadini pagano il prezzo della sua totale incapacita’”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd di, Andrea Casu.

borghi_claudio : Grande Giani, ascoltatissimo dal suo partito. Zona rossa = stop tagli di nastri e inaugurazioni. Deperirà. Giani:… - LegaSalvini : = DL MIGRANTI: OK A STOP TETTO QUOTE. LEGA: SANATORIA CRIMINALE = (AGI) - Roma, 18 nov. - La commissione Affari cos… - lpha_bloke : @essexelle @PasCoNaples START&STOP bella idea per carità ma na calamità, almeno qua a Roma è usurantissimo. E viste… - tusciaweb : Stop all’attività degli allevamenti di visoni per tre mesi Roma - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha f… - dimplesxVogue : @FVLMINE Solo perché ancora non sai che quando è venuto a Roma ha fatto uno stop a casa mia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma stop Domenica blocco auto a Roma: chi può circolare domani 15 novembre RomaToday Regioni al governo: «Stop allo sci? Si rischia danno irreversibile all'economia della montagna»

Le regioni alpine chiedono di poter riaprire, in sicurezza, gli impianti di risalita per salvare la stagione turistica ...

Da Gassman a Tozzi, oltre 100 appuntamenti per la notte europea dei ricercatori

Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - Oltre 100 appuntamenti dal 23 al 28 novembre per lanciare la Notte europea dei ricercatori 2020 una settimana di ...

Le regioni alpine chiedono di poter riaprire, in sicurezza, gli impianti di risalita per salvare la stagione turistica ...Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - Oltre 100 appuntamenti dal 23 al 28 novembre per lanciare la Notte europea dei ricercatori 2020 una settimana di ...