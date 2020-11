Morto Anele Ngcongca in un incidente stradale: aveva giocato in Europa e per la Nazionale del Sudafrica (Di lunedì 23 novembre 2020) È Morto Anele Ngcongca, calciatore della Nazionale del Sudafrica e con un passato in Europa. La tragica scomparsa del 33enne centrocampista difensivo è avvenuta questa mattina a seguito di un incidente stradale. Tra le squadre in cui aveva militato il giocatore si ricordano, in Europa, anche Genk e Troyes.Morto Anele Ngcongca caption id="attachment 1055087" align="alignnone" width="507" Anele Ngcongca (getty images)/captionAnele Ngcongca aveva fatto ritorno in patria legandosi alla compagine del Mamelodi Sundowns, squadra molto quotata in Sudafrica. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) È, calciatore delladele con un passato in. La tragica scomparsa del 33enne centrocampista difensivo è avvenuta questa mattina a seguito di un. Tra le squadre in cuimilitato ilre si ricordano, in, anche Genk e Troyes.caption id="attachment 1055087" align="alignnone" width="507"(getty images)/captionfatto ritorno in patria legandosi alla compagine del Mamelodi Sundowns, squadra molto quotata in. ...

