Milan, Ibrahimovic segna e trascina a Napoli come l'anno dello scudetto: la curiosità (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è il corpo e l'anima di questo Milan: lo svedese, con una doppietta, ha deciso la sfida contro il Napoli. La curiosità Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova diceva Agatha Christie. Chissà se Ibrahimovic ci ha fatto caso ma la doppietta dello svedese al San Paolo contro il Napoli ha suscitato dolcissimi ricordi a tutti i tifosi rossoneri. Perche? il primo gol di Ibrahimovic di ieri sera porta con se? quattro particolari in uno. Il primo: c'era lui in campo nell'ultima vittoria rossonera al San Paolo prima di ieri era, dieci anni fa. Il secondo: anche allora era l'ottava giornata. Il terzo: gol di testa, come quella volta. Il quarto: in buca nella stessa porta. Correva ...

