Medvedev | rimonta e trionfo tra i Maestri

(Di lunedì 23 novembre 2020) Finals, piegato Thiem in tre set in finale dopo la vittoria su Nadal: il russo ora è senza limiti. Dall'anno prossimo il super torneo a Torino

Finals, piegato Thiem in tre set in finale dopo la vittoria su Nadal: il russo ora è senza limiti. Dall’anno prossimo il super torneo a Torino ...TENNISLONDRA Il nuovo che avanza è Daniil Medvedev: è lui il maestro di questo tribolato 2020. Nella finale delle Atp Finals di Londra ha sconfitto Dominic Thiem per 4-6 7-6 (2) 6-4. Un ...