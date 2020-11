L’Isola dei famosi 2021 si compone il cast: le prime indiscrezioni sui concorrenti (Di lunedì 23 novembre 2020) Non sembrano esserci molti dubbi: Mediaset pare sia pronta a dare il via ai preparativi per la nuova edizione delL’Isola dei famosi. A condurre il reality che per ovvi motivi non sarà ambientato in Honduras, dovrebbe essere Ilary Blasi. La conduttrice quindi avrà l’onore di condurre la prima edizione delL’Isola dei famosi italiana durante una pandemia! Si parla molto in questi giorni di location, concorrenti e altre scelte. Si sa ben poco di concreto. La prima notizia è sulla messa in onda: dovrebbe andare in onda nel nuovo anno, forse a inizio 2021! La seconda riguarda la location: della cosa si è molto parlato anche nella passate settimane. Non potendo immaginare un viaggio rischioso per l’Honduras e tutte le complicazioni di un reality al tempo del covid 19, Mediaset avrebbe optato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020) Non sembrano esserci molti dubbi: Mediaset pare sia pronta a dare il via ai preparativi per la nuova edizione deldei. A condurre il reality che per ovvi motivi non sarà ambientato in Honduras, dovrebbe essere Ilary Blasi. La conduttrice quindi avrà l’onore di condurre la prima edizione deldeiitaliana durante una pandemia! Si parla molto in questi giorni di location,e altre scelte. Si sa ben poco di concreto. La prima notizia è sulla messa in onda: dovrebbe andare in onda nel nuovo anno, forse a inizio! La seconda riguarda la location: della cosa si è molto parlato anche nella passate settimane. Non potendo immaginare un viaggio rischioso per l’Honduras e tutte le complicazioni di un reality al tempo del covid 19, Mediaset avrebbe optato ...

BebuCesco : RT @NadiaPasticcio: La vera domanda non è: ma davvero guardate Harry Potter??!! la domanda da porsi è: “ma davvero guardate GFV, Barbara D… - fiote63 : @SlipperLea Perché è famoso? Qui in Italia, probabilmente, per lo stesso motivo per cui sono famosi salvini, meloni… - _beaphoenix_ : RT @TRASHPERSON18: ??Per l’Isola dei Famosi 2021 aumentano le possibilità che venga trasmessa?? -Ilary Blasi confermata conduttrice -Locali… - Grunf74 : RT @francescatotolo: Bomba sanitaria a #Lampedusa: non sbarcano solo #migranti positivi al #COVID19 che poi vengono messi nell'hotspot insi… - albastraniera : RT @francescatotolo: Bomba sanitaria a #Lampedusa: non sbarcano solo #migranti positivi al #COVID19 che poi vengono messi nell'hotspot insi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Turismo, la via di Ischia per ripartire nell'annus horribilis per il settore Fortune Italia