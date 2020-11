Lazio-Zenit | i diffidati biancocelesti a rischio squalifica in vista del Borussia Dortmund

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) C’è solo un giocatore dellanella lista deiindello scontro con il, fondamentale nell’ambito del girone prima di scendere in campo all’Olimpico contro lonella sfida in programma martedì 24 novembre. E’ il giovane centrocampista Akpa Akpro, non un titolare, ma il cui prezioso utilizzo è valso anche un gol proprio coi gialloneri all’andata: l’ex Salernitana ha già rimediato due ammonizioni e in caso di ulteriore cartellino giallo contro i russi andrà incontro alla. SportFace.