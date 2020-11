Juve, i dirigenti rinunciano alle ferie per evitare la cassa integrazione ai dipendenti (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus ha lanciato l’iniziativa “Banca ferie Solidali”, in cui i dirigenti rinunciano alle proprie ferie per permettere ad alcuni dipendenti del club di ricevere lo stipendio intero e non quello ridotto previsto dalla cassa integrazione. L’ha fatto sapere il club bianconero con un comunicato ufficiale. Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcuni dipendenti di Juventus Football Club. Per evitare il ricorso alla cassa integrazione e garantire a tutto il personale coinvolto da tali misure la piena retribuzione, tutti i dirigenti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Lantus ha lanciato l’iniziativa “BancaSolidali”, in cui iproprieper permettere ad alcunidel club di ricevere lo stipendio intero e non quello ridotto previsto dalla. L’ha fatto sapere il club bianconero con un comunicato ufficiale. Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcunidintus Football Club. Peril ricorso allae garantire a tutto il personale coinvolto da tali misure la piena retribuzione, tutti i...

SimoneAvsim : RT @CalcioFinanza: Juve, i dirigenti donano le ferie per pagare i dipendenti degli store - icristy86 : RT @FabRavezzani: Gran bel gesto dei dirigenti Juve, in attesa che vengano imitati dai calciatori e dalle altre società. - Jack7_Fornaroli : RT @FabRavezzani: Gran bel gesto dei dirigenti Juve, in attesa che vengano imitati dai calciatori e dalle altre società. - napolista : Juve, i dirigenti rinunciano alle ferie per evitare la cassa integrazione ai dipendenti Bella iniziativa del club b… - 1511maxi : RT @FabRavezzani: Gran bel gesto dei dirigenti Juve, in attesa che vengano imitati dai calciatori e dalle altre società. -