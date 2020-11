Il tragico incidente in Australia

(Di lunedì 23 novembre 2020) Morti due bambini indopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in una diga. L’auto cade giù dalla diga, morti due bambini di 13 e 4 anni su Notizie.it.

RadioCL1 : Tragico incidente a Marianopoli, muore travolto dal furgone posteggiato senza freno a mano - GazzettaDelSud : #Tragico #incidente a #Marianopoli, 51enne muore travolto dal suo stesso #furgone - marcafabio : @JohannesBuckler mi sono sposato il30 aprile del94 ed ero davanti alla tv a vestirmi e vedevo le prove della formul… - SAonlinemag : A seguito delle confermante responsabilità del progettista, i @radiohead tornano sul tragico incidente che nel 2012… - zazoomblog : Tragico incidente auto si schianta contro furgone: muore giovane imprenditore - #Tragico #incidente #schianta… -

Ultime Notizie dalla rete : tragico incidente

SeguoNews

La storia tragica e infelice di Rolf Wütherich, il giovane meccanico e pilota tedesco che fece l’ultimo viaggio in auto da corsa con il leggendario attore. La tragica fatalità che cambiò la sua vita e ...Muore a 51 anni Giuseppe Casucci in un terreno di sua proprietà. Era sceso dal camion ma non aveva messo il freno a mano ed è stato travolto.