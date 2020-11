Il cancro la porta via in 7 giorni: i figli la tengono in vita così (Di lunedì 23 novembre 2020) Due ragazzi, hanno deciso di dar vita ad un torneo benefico contro il cancro, di arti marziali, di cui la loro mamma era insegnante. Fonte foto: (Pixabay)L’idea è stata di Irene, 24 anni di Pistoia, che sei anni fa ha perso la madre, Anna che all’epoca ne aveva 47. La donna morì di cancro, ed era ingegnere ed insegnante di arti marziali. Irene, insieme al fratello, Nicholas ed al padre, ha quindi deciso di organizzare un torneo a scopo benefico per ricordarla: Fight the Cancer. Leggi anche >>> Un video prima di essere intubato: “Non è un addio, tornerò” Ma non è tornato Arti marziali per il ricordo della madre, ma anche per beneficenza E pensare che c’è chi ha avuto il coraggio di augurare il cancro ad altre persone, solo perché indossavano la mascherina. Una cattiveria che ha del clamoroso, ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Due ragazzi, hanno deciso di darad un torneo benefico contro il, di arti marziali, di cui la loro mamma era insegnante. Fonte foto: (Pixabay)L’idea è stata di Irene, 24 anni di Pistoia, che sei anni fa ha perso la madre, Anna che all’epoca ne aveva 47. La donna morì di, ed era ingegnere ed insegnante di arti marziali. Irene, insieme al fratello, Nicholas ed al padre, ha quindi deciso di organizzare un torneo a scopo benefico per ricordarla: Fight the Cancer. Leggi anche >>> Un video prima di essere intubato: “Non è un addio, tornerò” Ma non è tornato Arti marziali per il ricordo della madre, ma anche per beneficenza E pensare che c’è chi ha avuto il coraggio di augurare ilad altre persone, solo perché indossavano la mascherina. Una cattiveria che ha del clamoroso, ...

