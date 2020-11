Gli uomini più ansiosi dello zodiaco | scopri quali sono

Leggi su giornal

(Di lunedì 23 novembre 2020) In loro presenza l’aria si fa da subito pesante e poco sopportabile: chi viene dominato dall’ansia infatti tende a trasferire questa sensazione in maniera quasi diretta anche a chi sta loro intorno, ecco perchè solitamente queste persone hanno qualche difficoltà nel relazionarsi con successo, e glinon fanno eccezione: eccoi piùdi tutto lo. Gemelli La complessità emotiva dei Gemelli trova sbocco in una dose di ansia pressochè perenne che spesso controlla in modo quasi totale l’umore di questo segno: l’uomo Gemelli tende a reprimere i propri sentimenti, e le proprie paure, costringendoli a vivere in uno status di perenne stress. Vergine Ciò che li rendee quindi meritevoli di essere menzionati in questa lista è la continua ricerca della ...