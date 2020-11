Demiral si ferma, Juve con un solo centrale difensivo (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 23 NOV - Con Chiellini e Bonucci ancora indisponibili, si aggiunge un nuovo problema difensivo per la Juventus: anche Demiral è costretto al forfait per la partita di domani in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 23 NOV - Con Chiellini e Bonucci ancora indisponibili, si aggiunge un nuovo problemaper lantus: ancheè costretto al forfait per la partita di domani in ...

Ansa_Piemonte : Demiral si ferma, Juve con un solo centrale difensivo. Il turco va ko. Chiellini e Bonucci sono ancora indisponibil… - zazoomblog : Juve nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral! - #nuovo #problema #difesa: #ferma - Tr0WbacK : si ferma #Demiral . almeno 10 giorni di stop . #Juventus - sportli26181512 : Juve, nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral!: Il difensore bianconero non sarà a disposizione di Pirlo p… - CorriereTorino : Juve, dopo Chiellini e Bonucci si ferma anche Demiral: il derby è a rischio -