Cremona, l'offerta si fa anche con carta credito e bancomat: installato il pos in una chiesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Offerte con bancomat o carta di credito? Nella chiesa di Santa Giulia a Cicognara , paese in provincia di Cremona , è possibile. La Diocesi ha infatti installato un bussolotto, una sorta di pos, per ...

