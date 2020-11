Catherine Spaak: attrice in cerca dell’amore: “Voglio trovare il quinto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Catherine Spaak si rivela ad Oggi in un’intervista. L’attrice cerca l’amore vero e intanto confessa: “Giorgio Gori mi diede della vecchia” L’attrice, ballerina e conduttrice francese nonostante la sua età e le sue esperienze amorose confessa di essere ancora in cerca dell’amore. Sta pensando ad un quinto marito e lo rivela in un’intervista esclusiva a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020)si rivela ad Oggi in un’intervista. L’l’amore vero e intanto confessa: “Giorgio Gori mi diede della vecchia” L’, ballerina e conduttrice francese nonostante la sua età e le sue esperienze amorose confessa di essere ancora in. Sta pensando ad un quinto marito e lo rivela in un’intervista esclusiva a L'articolo proviene da YesLife.it.

louiscyfere : Parla Catherine Spaak: “Respinsi Ugo Tognazzi, Giorgio Gori mi diede della vecchia e ora… voglio trovare il quinto… - _MarcoRedaelli_ : RT @Morenozagor: @CanonF1 Circa la Spaak, Marcello Marchesi (ne 'Il sadico del villaggio') scrive: Oh! Catherine i dialoghi di Moravia nel… - Morenozagor : @CanonF1 Circa la Spaak, Marcello Marchesi (ne 'Il sadico del villaggio') scrive: Oh! Catherine i dialoghi di Mora… - CanonF1 : @Morenozagor eh beh. Però non era il mio genere. Tra quelle di quell'età, meglio Catherine Spaak. Tra quelle più giovani, Gloria Guida. - pojetti : E poi i belgi, a parte Simenon, Franquin e Catherine Spaak, cosa hanno dato all’umanità? -