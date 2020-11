Brignone 'impianti sci aperti, o danno irreparabile' (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA, 23 NOV - "E' molto importante che gli impianti sciistici aprano a Natale, perché sarebbe un segnale positivo per tutti. Altrimenti, con le stazioni chiuse, il danno sarebbe irreparabile". ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA, 23 NOV - "E' molto importante che glisciistici aprano a Natale, perché sarebbe un segnale positivo per tutti. Altrimenti, con le stazioni chiuse, ilsarebbe". ...

La campionessa: "A Natale va dato un segnale positivo. Tante stagioni già fanno fatica ad arrivare a fine stagione" (foto Ansa) ...

