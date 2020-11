Black Friday “esagerato”: clamoroso errore di Zalando sul prezzo dei vestiti Guess (Di lunedì 23 novembre 2020) Black Friday con sconti incredibili? Sì, ma non così tanto. “Scivolone” davvero clamoroso quello capitato al famosissimo portale di vendita online di abbigliamento Zalando. Il celebre sito di commercio elettronico con sede a Berlino, specializzato nella vendita online di scarpe, vestiti e altri accessori, creato nel 2008 e con servizio di rivendita in 17 Paesi in Europa, ha commesso nella notte un’incredibile gaffe, che gli è costata molto cara. Su Zalando tutta la collezione a marchio Guess è stata messa in vendita al prezzo di 30 centesimi. Sì, avete letto bene: sconti del 99% su centinaia di prodotti. Inutile dire che è scattato subito il tormentone social. Da Facebook a Twitter a Instagram è stato subito trend. In poche ore il sito di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020)con sconti incredibili? Sì, ma non così tanto. “Scivolone” davveroquello capitato al famosissimo portale di vendita online di abbigliamento. Il celebre sito di commercio elettronico con sede a Berlino, specializzato nella vendita online di scarpe,e altri accessori, creato nel 2008 e con servizio di rivendita in 17 Paesi in Europa, ha commesso nella notte un’incredibile gaffe, che gli è costata molto cara. Sututta la collezione a marchioè stata messa in vendita aldi 30 centesimi. Sì, avete letto bene: sconti del 99% su centinaia di prodotti. Inutile dire che è scattato subito il tormentone social. Da Facebook a Twitter a Instagram è stato subito trend. In poche ore il sito di ...

