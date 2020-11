Biden sceglie Janet Yellen per il Tesoro: la prima volta per una donna (Di lunedì 23 novembre 2020) Joe Biden sceglie l’ex presidente della Fed, Janet Yellen, per la guida del Tesoro. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Yellen sarà la prima donna nella storia a ricoprire tale incarico. È l’ultimo nome della squadra a essere reso noto. I primi volti della futura amministrazione annunciati da Biden sono invece quelli di fidati veterani dell’era Obama e riguardano settori chiave come la politica estera, la sicurezza e il clima.Tra questi spiccano Anthony Blinken come segretario di Stato, Jake Sullivan alla Sicurezza nazionale, Linda Thomas-Greenfield ambasciatrice all’Onu, l’ex capo della diplomazia John Kerry come consigliere speciale presidenziale per il clima, primo dirigente preposto al settore a sedere anche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Joel’ex presidente della Fed,, per la guida del. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.sarà lanella storia a ricoprire tale incarico. È l’ultimo nome della squadra a essere reso noto. I primi volti della futura amministrazione annunciati dasono invece quelli di fidati veterani dell’era Obama e riguardano settori chiave come la politica estera, la sicurezza e il clima.Tra questi spiccano Anthony Blinken come segretario di Stato, Jake Sullivan alla Sicurezza nazionale, Linda Thomas-Greenfield ambasciatrice all’Onu, l’ex capo della diplomazia John Kerry come consigliere speciale presidenziale per il clima, primo dirigente preposto al settore a sedere anche ...

