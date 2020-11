Biathlon | Coppa del Mondo Kontiolahti 2020 | programma | orari | tv In calendario individuali e sprint

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il conto alla rovescia sta per scadere e ladeldi-2021 sta per cominciare. Saranno le nevi di(Finlandia) teatro della prima uscita stagionale. Si andrà in scena nel weekend del 28-29 novembre con lemaschile e femminile nel day-1 e lei maschile e femminile nel day-2. Fari puntati sulla Nazionale italiana che, dopo gli strepitosi risultati dell’ultima stagione, vorrà riconfermarsi ad alto livello. Sarà Dorothea Wierer la leader del gruppo azzurro, ma le aspettative sono anche quelle di esprimere un potenziale collettivo di alto livello anche grazie al resto degli interpreti, Lisa Vittozzi in primis. ILDELDELDI...