Battiston | Il picco dell' epidemia tra il 26 e il 27 novembre

(Di lunedì 23 novembre 2020) La curvaa seconda ondata didi Covid-19 in Italia è ormai molto vicina al, previsto fra il 26 e il 27con circa 830.000 casi positivi che potrebbero dimezzarsi per Natale, anche se il numero resterà comunque molto alto e richiederà la massima attenzione. Lo indicano i calcoli eseguiti dal fisico Roberto’Università di Trento, e basati sui dati forniti dalla Protezione civile. I calcoli indicano inoltre che è stato raggiunto ile ospedalizzazioni, con un totale di oltre 38.200 ricoveri compresi quelli nelle unità di terapia intensiva. Queste ultime potranno invece raggiungere ilnei prossimi tre o quattro giorni.

