Bartoletti | per Feste niente allentamenti o a gennaio catastrofe

Roma – "Non ci devono essere allentamenti a Natale e Capodanno, perche' quello che stiamo facendo adesso e' propedeutico all'inverno, che ancora non e' arrivato. Bisogna tenere duro fino all'arrivo del vaccino". Lo ha detto, all'agenzia Dire, il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pierluigi Bartoletti. "Ricordo a tutti che a gennaio arrivera' l'influenza, questo vuol dire che la febbre diventera' il problema numero uno perche' ci saranno migliaia di persone da visitare, migliaia di persone a cui far effettuare il tampone- ha spiegato Bartoletti- Per cui lo ripeto: non dobbiamo fermarci adesso, ma continuare a mantenere le misure e a lavorare per evitare la catastrofe a gennaio".

