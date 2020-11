Verona-Sassuolo: i convocati di Juric, tanti assenti negli scaligeri (Di domenica 22 novembre 2020) I convocati di Ivan Juric per Hellas Verona-Sassuolo, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sono tanti gli assenti nella formazione di casa, che dovrà fare a meno di Lovato, Gunter, Vieira, Faraoni, Rüegg, Favilli e Benassi, oltre che di Darko Lazovic, risultato positivo al tampone. LA LISTA DEI convocati 1 Silvestri 3 Dimarco 4 Veloso 7 Baràk 9 Salcedo 10 Di Carmine 13 Udogie 14 Ili? 15 Cetin 16 Terracciano 17 Ceccherini 18 Cancellieri 20 Zaccagni 22 Berardi 23 Magnani 25 Pandur 27 Dawidowicz 29 Kalinic 36 Amione 61 Tameze 72 Danzi 90 Colley 99 Bertini SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Idi Ivanper Hellas, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sonoglinella formazione di casa, che dovrà fare a meno di Lovato, Gunter, Vieira, Faraoni, Rüegg, Favilli e Benassi, oltre che di Darko Lazovic, risultato positivo al tampone. LA LISTA DEI1 Silvestri 3 Dimarco 4 Veloso 7 Baràk 9 Salcedo 10 Di Carmine 13 Udogie 14 Ili? 15 Cetin 16 Terracciano 17 Ceccherini 18 Cancellieri 20 Zaccagni 22 Berardi 23 Magnani 25 Pandur 27 Dawidowicz 29 Kalinic 36 Amione 61 Tameze 72 Danzi 90 Colley 99 Bertini SportFace.

