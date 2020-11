Un Posto al Sole Anticipazioni 23 novembre 2020: Clara partorisce grazie a Rossella e Patrizio ma... (Di domenica 22 novembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 23 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella e Patrizio aiutano Clara a partorire ma i due ragazzi devono affrontare diversi problemi dopo il lieto evento. Leggi su comingsoon (Di domenica 22 novembre 2020) Vediamo insieme ledi Unaldel 23. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,aiutanoa partorire ma i due ragazzi devono affrontare diversi problemi dopo il lieto evento.

LIRRIVERENTE3 : RT @arialuce1: Cielo carta da zucchero nuvole a fiocchi rosa Vento in quota fa alzare lo sguardo sulla laguna Ad Est è già sorta la luna, b… - ApolloVentuno : RT @arialuce1: Cielo carta da zucchero nuvole a fiocchi rosa Vento in quota fa alzare lo sguardo sulla laguna Ad Est è già sorta la luna, b… - masabbett : RT @ghegola: Tarkovskij venne a novembre, ma le foglie erano già cadute. Bisogna stare in un posto dove le parole diventano foglie, così p… - davidefent : RT @CasaLettori: Non dire a nessuno dove ti fa male, perché sarà il posto dove ti colpiranno. Paulo Coelho #SentieriLetterari a #CasaLet… - xspidermommy : RT @CasaLettori: Non dire a nessuno dove ti fa male, perché sarà il posto dove ti colpiranno. Paulo Coelho #SentieriLetterari a #CasaLet… -