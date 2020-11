Squalo lo attacca mentre sta facendo il bagno in mare: muore sulla spiaggia tra i turisti (Di domenica 22 novembre 2020) Stava facendo un bagno nelle acque di Cable Beach, lungo la costa nord-occidentale dell’Australia, quando all’improvviso è stato attaccato da uno Squalo. Inutili i soccorsi: l’uomo è stato tirato fuori dall’acqua ancora vivo ma è morto poco dopo per le ferite riportate, sulla spiaggia affollata di turisti. Si tratta dell’ottavo attacco fatale di Squalo nelle acque australiane quest’anno, per un totale di 22 aggressioni, stando ai dati dell’agenzia governativa della Taronga Conservation Society. Raramente era successo prima a Cable Beach, un tratto di 22 chilometri (13 miglia) di sabbia bianca incontaminata vicino alla città di Broome, località molto frequentata dai turisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Stavaunnelle acque di Cable Beach, lungo la costa nord-occidentale dell’Australia, quando all’improvviso è statoto da uno. Inutili i soccorsi: l’uomo è stato tirato fuori dall’acqua ancora vivo ma è morto poco dopo per le ferite riportate,affollata di. Si tratta dell’ottavo attacco fatale dinelle acque australiane quest’anno, per un totale di 22 aggressioni, stando ai dati dell’agenzia governativa della Taronga Conservation Society. Raramente era successo prima a Cable Beach, un tratto di 22 chilometri (13 miglia) di sabbia bianca incontaminata vicino alla città di Broome, località molto frequentata dai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un bagno nelle acque cristalline e l'incubo trasformatosi in tragedia. Un uomo è stato attaccato e ucciso da uno squalo a largo di Cable Beach, spiaggia molto popolare e frequentata ...

