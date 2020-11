Serie A1 2020/2021, Brindisi-Brescia 74-71: cronaca e tabellino (Di domenica 22 novembre 2020) Nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A1 2020/2021 di basket, l’Happy Casa Brindisi ottiene una sofferta vittoria ai danni della Germani Brescia con il punteggio di 74-71. Successo molto importante per la compagine pugliese, che porta a casa un incontro molto equilibrato e tiene il passo dell’Olimpia Milano, consolidando il secondo posto ad una sola vittoria di distanza. D’Angelo Harrison dei padroni di casa il miglior realizzatore della serata con 19 punti a referto. IN AGGIORNAMENTO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH HAPPY CASA Brindisi-GERMANI Brescia 74-71 (23-18; 15-18; 21-25; 18-15) Brindisi: Gaspardo 7, Thompson 9, Harrison 19, Perkins 15, Bell 10, Zanelli 5, Krubally 2, Guido N.E., Grattapan N.E., Willis 0, Udom 7, Visconti ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Nel match valevole per la nona giornata del campionato diA1di basket, l’Happy Casaottiene una sofferta vittoria ai danni della Germanicon il punteggio di 74-71. Successo molto importante per la compagine pugliese, che porta a casa un incontro molto equilibrato e tiene il passo dell’Olimpia Milano, consolidando il secondo posto ad una sola vittoria di distanza. D’Angelo Harrison dei padroni di casa il miglior realizzatore della serata con 19 punti a referto. IN AGGIORNAMENTO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH HAPPY CASA-GERMANI74-71 (23-18; 15-18; 21-25; 18-15): Gaspardo 7, Thompson 9, Harrison 19, Perkins 15, Bell 10, Zanelli 5, Krubally 2, Guido N.E., Grattapan N.E., Willis 0, Udom 7, Visconti ...

