Serie A, il programma di domenica 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Serie A, il programma e i risultati di domenica 22 novembre. In campo Inter e Roma. Napoli-Milan il big match di questo turno. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 22 novembre 2020. Apre Fiorentina-Benevento, chiude Napoli-Milan. Alle 15 in campo sia Inter che Roma. Di seguito il programma delle sfide di Serie A di domenica 22 novembre, valide per l’ottava giornata di campionato. Fiorentina-Benevento (ore 12.30)Hellas Verona-Sassuolo (ore 15)Inter-Torino (ore 15)Roma-Parma (ore 15)Sampdoria-Bologna (ore 15)Udinese-Genoa (ore 18)Napoli-Milan (ore 20.45) Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020)A, ile i risultati di22. In campo Inter e Roma. Napoli-Milan il big match di questo turno. ROMA –A, ile i risultati di222020. Apre Fiorentina-Benevento, chiude Napoli-Milan. Alle 15 in campo sia Inter che Roma. Di seguito ildelle sfide diA di22, valide per l’ottava giornata di campionato. Fiorentina-Benevento (ore 12.30)Hellas Verona-Sassuolo (ore 15)Inter-Torino (ore 15)Roma-Parma (ore 15)Sampdoria-Bologna (ore 15)Udinese-Genoa (ore 18)Napoli-Milan (ore 20.45)

giorgio_gori : Per la serie “come passa il tempo”: trent’anni fa, dalla costola di #MaiDireBanzai, nasceva #MaiDireGol, il program… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: big match a Terni, il #Catania ospiterà la Turris. Il programma della 12a giornata… - Mediagol : #SerieC, girone C: big match a Terni, il #Catania ospiterà la Turris. Il programma della 12a giornata… - digitalsat_it : #SerieC - Ecco le piattaforme gratuite per vedere tutte le partite della 12esima giornata di @LegaProOfficial ->… - GazzettinoL : Brevi di sport del 21 Novembre Serie C Grosseto-Livorno 1-0 Recupero fatale per i labronici Torna in campo la Serie… -