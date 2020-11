Sampdoria-Bologna | nel segno di Sinisa Mihajlovic

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 novembre 2020)è una delle partite che animerà il pomeriggio di Serie A nel segmento delle gare che si disputeranno alle ore 15:00. I padroni di casa di Claudio Ranieri cercano la vittoria per lanciarsi a ridosso della zona europea, mentre gli ospiti vogliono i tre punti per togliersi dai bassifondi tinteggiati di rosso della classifica. Una sfida delicata che vedrà inil grande ex di giornata. Una partita davvero particolare per il tecnico serbo dei rossoblu che ha in Genova un amuleto che ha caratterizzato le sue carriere., passato in blucerchiato e presente in rossoblu: è lui il grande ex diIl calcio vive, spesso, di ricordi. Un passato indelebile non può, di certo, essere cancellato da ...