Patrick Zaki, rinnovata di 45 giorni la custodia cautelare in carcere (Di domenica 22 novembre 2020) La custodia cautelare in carcere a cui è sottoposto lo studente egiziano dell’Università di Bologna, Patrick Zaki è stata “rinnovata di altri 45 giorni“, come precisato l’avvocatessa Hoda Nasrallah in un messaggio all’Ansa dopo l’udienza svoltasi ieri al Cairo. Zaki, sotto accusa per propaganda sovversiva, dovrà quindi restare per il momento in carcere al Cairo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Laina cui è sottoposto lo studente egiziano dell’Università di Bologna,è stata “di altri 45“, come precisato l’avvocatessa Hoda Nasrallah in un messaggio all’Ansa dopo l’udienza svoltasi ieri al Cairo., sotto accusa per propaganda sovversiva, dovrà quindi restare per il momento inal Cairo. SportFace.

amnestyitalia : #Egitto, caccia all’uomo ai difensori dei diritti umani. Terzo arresto in cinque giorni tra i vertici dell’Eipr, l’… - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Un accanimento giudiziario che necessita di un'azione di… - 1967Stefi : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Un accanimento giudiziario che necessita di un'azione diploma… - Anarkikka : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Un accanimento giudiziario che necessita di un'azione diploma… - eliadome : E chi se ne frega!!! Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki La Repubblica Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki

E' stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto accusa per propaganda sovve ...

Patrick Zaki, rinnovata di 45 giorni la custodia cautelare in carcere

La custodia cautelare in carcere a cui è sottoposto lo studente egiziano dell’Università di Bologna, Patrick Zaki è stata “rinnovata di altri 45 giorni“, come precisato l’avvocatessa Hoda Nasrallah in ...

E' stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto accusa per propaganda sovve ...La custodia cautelare in carcere a cui è sottoposto lo studente egiziano dell’Università di Bologna, Patrick Zaki è stata “rinnovata di altri 45 giorni“, come precisato l’avvocatessa Hoda Nasrallah in ...