Inter, Eriksen al capolinea. Marotta: 'Cessione? Non lo tratteniamo' (Di domenica 22 novembre 2020) MILANO - Beppe Marotta nel pre partita di Inter-Torino ha fatto capire che difficilmente Eriksen resterà all'Inter durante il mercato di gennaio. L'ad nerazzurro ha parlato a Dazn e sul danese è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) MILANO - Beppenel pre partita di-Torino ha fatto capire che difficilmenteresterà all'durante il mercato di gennaio. L'ad nerazzurro ha parlato a Dazn e sul danese è stato ...

FBiasin : #Conte: '#Eriksen ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto più di altri'. Spero sempre in un miracolo che… - stebellentani : Sacrifichiamo uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per un allenatore che ha fatto di tutto per andarsene ed… - Inter : ??? | NAZIONALI Quattro nerazzurri in campo per la Nations League: ecco il resoconto della serata di ieri ?? - murcielago46 : @FBiasin Già silurato a novembre... Come gioca i giocatori l'Inter mai nessuno. Non riescono proprio a gestire i gi… - alessita_1994 : Dalle parole di #Marotta,direi che Eriksen ha un piede fuori dall'Inter... #22Novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Eriksen Inter, Eriksen jolly di mercato: tutti i possibili scambi Calciomercato.com Calciomercato Inter, Eriksen in bilico: l’annuncio di Marotta

Poco prima del calcio d'inizio di Inter-Torino ha parlato Beppe Marotta rispondendo anche alle domande su Eriksen ...

Inter, Marotta: «Eriksen? Non teniamo chi vuole andare via»

Milano, 22 novembre 2020 – A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Torino l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato: «Dobbiamo convivere con l ...

Poco prima del calcio d'inizio di Inter-Torino ha parlato Beppe Marotta rispondendo anche alle domande su Eriksen ...Milano, 22 novembre 2020 – A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Torino l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato: «Dobbiamo convivere con l ...