Ginnastica artistica: Fate, missione compiuta. Scudetto conquistato, ora l’Italia vi aspetta alle Olimpiadi (Di lunedì 23 novembre 2020) Non è stato facile mantenere la concentrazione e continuare ad allenarsi in una stagione così particolare, funestata dall’emergenza sanitaria e privata di tutti gli appuntamenti internazionali. Le Fate si sono fatte forza nel momento più difficile e non sono indietreggiate neanche di un centimetro, nemmeno quando sarebbe stato facile lasciarsi andare allo sconforto. Il gruppo si è cementato ancora di più durante il durissimo lockdown di marzo-aprile (quando non ci si poteva nemmeno allenare in palestra…), si è compattato vivendo insieme giorno dopo giorno a Brescia, non ha mai mollato la presa, non si è demoralizzato dopo il rinvio alle Olimpiadi del prossimo anno e anche senza un futuro ben chiaro ha continuato a lavorare con grande ardore. Dopo il bronzo conquistato nella gara a ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Non è stato facile mantenere la concentrazione e continuare adnarsi in una stagione così particolare, funestata dall’emergenza sanitaria e privata di tutti gli appuntamenti internazionali. Lesi sono fatte forza nel momento più difficile e non sono indietreggiate neanche di un centimetro, nemmeno quando sarebbe stato facile lasciarsi andare allo sconforto. Il gruppo si è cementato ancora di più durante il durissimo lockdown di marzo-aprile (quando non ci si poteva nemmenonare in palestra…), si è compattato vivendo insieme giorno dopo giorno a Brescia, non ha mai mollato la presa, non si è demoralizzato dopo il rinviodel prossimo anno e anche senza un futuro ben chiaro ha continuato a lavorare con grande ardore. Dopo il bronzonella gara a ...

