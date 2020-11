Gattuso-Ibra, il mio miglior nemico scudetto (Di domenica 22 novembre 2020) Napoli-Milan è Ringhio contro la sua storia e l'amico Zlatan: in ballo c'è il primato. E sfida in panchina un altro ex compagno: Bonera Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Napoli-Milan è Ringhio contro la sua storia e l'amico Zlatan: in ballo c'è il primato. E sfida in panchina un altro ex compagno: Bonera

infoitsalute : Napoli-Milan, probabili formazioni. Mertens prima punta! Due dubbi per Gattuso. Rebic dietro Ibra - infoitsalute : Delio Rossi: 'Napoli superiore al Milan tecnicamente, bravo Gattuso ad adattarsi ai calciatori. Ecco come si argina… - sportli26181512 : #Incasadellavversario IN CASA DELL’AVVERSARIO – Milan e “Dio Ibra” sfidano il Napoli guidato dall’ex Gattuso: IN CA… - AzzurrissimoTwi : ?? RITRATTI. Gattuso e Ibra, i gemelli diversi - - NapoliOnly : Ringhio contro Ibra, scontro al vertice. #NapoliMilan #Meret #Contini #DiLorenzo #Manolas #Koulibaly #MarioRui… -