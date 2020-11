DIRETTA Inter-Torino: segui la cronaca della partita LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) Situazione delicata in casa Torino, mentre l’Inter di Conte proverà a tenere il passo delle prime della classe. In casa Torino si può dire si scoppiato un vero e proprio focolaio: quattro casi di Codiv-19, oltre al tecnico Giampaolo, per una situazione molto delicata che ovviamente non tiene tranquilli i giocatori. Dall’altra parte l’Inter di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 novembre 2020) Situazione delicata in casa, mentre l’di Conte proverà a tenere il passo delle primeclasse. In casasi può dire si scoppiato un vero e proprio focolaio: quattro casi di Codiv-19, oltre al tecnico Giampaolo, per una situazione molto delicata che ovviamente non tiene tranquilli i giocatori. Dall’altra parte l’di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - fanpage : #InterTorino, il match in diretta - passione_inter : ?? INTER TORINO in Diretta! Radiocronaca e live reaction Serie A [NO Streaming] - Fenopiu : @Inter_Women @TIM_vision Grazie per aver organizzato la diretta della partita... ah no. @Inter_Women @Inter @Inter_TV @TIM_vision - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #InterTorino: segui la diretta su -