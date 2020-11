Conti | «Belotti già ieri non stava bene Dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità»

(Di domenica 22 novembre 2020) Francesco, vice allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro Francesco, vice allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro. MATCH – «Andiamo via con il rammarico del punteggio. Abbiamo fatto una buona gara, poi dopo abbiamo ri-dimostrato unaquale dovremo».OUT – «Avevo dettoche Verdilavorandoe poteva partire dall’inizio e i fatti l’hanno dimostrato.giàaveva un fastidio che oggi si è acuito e allora abbiamo preferito non rischiarlo visto che avevamo la possibilità di schierare Zaza». Leggi su Calcionews24.com

