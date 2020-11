Conte non è riuscito a cambiarne il Dna: torni l’inno “pazza Inter” (4-2 in rimonta al Torino) (Di domenica 22 novembre 2020) Antonio Conte ha evitato una domenica e una settimana decisamente complicate. Al 62esimo la sua Inter perdeva 2-0 in casa contro il Torino privo di Belotti. L’Inter sembrava ben oltre l’orlo del baratro. Un’ora di niente, con i granata di Giampaolo (ma senza Giampaolo in panchina perché positivo al Covid-19) in vantaggio prima di un gol e poi due. Dopodiché l’Inter, improvvisamente, si accende. Come accadde circa quindici anni fa in Inter-Sampdoria con il 3-2 che gli interisti ben ricordano. La domenica è simile. L’Inter si trasforma. Non è che cominci a giocare bene, ma mostra voglia e desiderio di rimontare e di allontanare una crisi che sarebbe stata violentissima. Il gol dell’1-2 è quasi rugbistico, è come se fosse un’azione alla mano. Sanchez la butta dentro di rabbia. A quel punto l’Inter sembra giocare sul piano inclinato. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Antonioha evitato una domenica e una settimana decisamente complicate. Al 62esimo la sua Inter perdeva 2-0 in casa contro ilprivo di Belotti. L’Inter sembrava ben oltre l’orlo del baratro. Un’ora di niente, con i granata di Giampaolo (ma senza Giampaolo in panchina perché positivo al Covid-19) in vantaggio prima di un gol e poi due. Dopodiché l’Inter, improvvisamente, si accende. Come accadde circa quindici anni fa in Inter-Sampdoria con il 3-2 che gli interisti ben ricordano. La domenica è simile. L’Inter si trasforma. Non è che cominci a giocare bene, ma mostra voglia e desiderio dire e di allontanare una crisi che sarebbe stata violentissima. Il gol dell’1-2 è quasi rugbistico, è come se fosse un’azione alla mano. Sanchez la butta dentro di rabbia. A quel punto l’Inter sembra giocare sul piano inclinato. ...

NicolaPorro : Il governo minaccia ????-????????, ma da cinque anni non caviamo un ragno dal buco. Dai marò ai pescatori in Libia, ormai… - FBiasin : #Marotta su #Eriksen: '#Conte esaustivo. Aggiungo che non si deve mai trattenere un calciatore quando chiede di ess… - LegaSalvini : Da Peppino Conte e Giggino Di Maio tutto tace, ma non vi vergognate? 5 Stelle male d’Italia. #MorraDimettiti - BatzellaGigi : @giova0027 @raffaelecaru Giocava a quattro non a tre tutta fascia con 60 metri di campo da coprire in copertura. Di… - mweilx : @58Lucien @_MagliaNera_ io ne farei una questione di business: Conte non mi sembra troppo convinto di quello che fa… -