Chelsea | Giroud | “Potrei andar via a gennaio”

"Dovrò prendere una decisione a gennaio. All'inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere la decisione giusta, come ho sempre fatto". Lo ha detto Olivier Giroud in un'intervista a Telefoot nella quale ha confessato di pensare a un addio al Chelsea a gennaio visto lo scarso minutaggio ottenuto fin qui coi Blues.

“Dovrò prendere una decisione a gennaio. All’inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dov ...

“Se non cambieranno le cose si penserà ad un’altra destinazione”. Erano state queste, solamente pochi giorni fa, le parole dell’agente di Olivier Giroud, attaccante della Francia e del Chelsea, a prop ...

“Dovrò prendere una decisione a gennaio. All’inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dov ...“Se non cambieranno le cose si penserà ad un’altra destinazione”. Erano state queste, solamente pochi giorni fa, le parole dell’agente di Olivier Giroud, attaccante della Francia e del Chelsea, a prop ...