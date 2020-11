Caro sceriffo | sei solo chiacchiere e distintivo Un Giletti mai visto va su tutte le furie contro De Luca Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) "Credo che lei,, sia, lo dico con grande amarezza". Il momento più critico e diretto dell'attacco di Massimoa Vincenzo De. Il governatore della Campania aveva criticato la diffusione di notizie relative alle strutture sanitarie in Campania, zona rossa sul coronavirus. "Lei governa una regione importante di questo paese, invece di darmi dello sciacallo dovrebbe dare i numeri corretti", continuaa Non è l'Arena, replicando proprio a Deche lo aveva messo sotto accusa. "La scorsa settimana avevo in mano un documento, in cui si dovevano indicare numeri di terapie intensive, reparti, medici. Siamo rimasti un po' straniti perché abbiamo trovato a gennaio 2019 che i posti in ...