Calzone ripieno | la ricetta furba e super facile pronta in meno di un’ora

Leggi su altranotizia

(Di domenica 22 novembre 2020): vi proponiamo laper un piatto unico pronto indiIlè un rustico fatto con la pasta per la pizza chiuso a metà e farcito generalmente con salsa di pomodoro e mozzarella. Tipico della cucina del Sud, ad oggi troviamo un sacco di varianti gustose e molto saporite, come ad esempio funghi e prosciutto, provola piccante e speck o ancora olive e cipolla con formaggio filante. Realizzarli in casa non è di certo difficile, ma la pasta della pizza richiede dei tempi di lievitazione piuttosto lunghi. Oggi vogliamo proporvi un’idea per la cena di stasera, unamolto veloce egustosa. Vediamo cosa ci occorre per prepararli ...