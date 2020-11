Boris Becker, il campione sopra le righe (Di domenica 22 novembre 2020) Il 22 novembre 1967 nasce Boris Becker. Tra gli Anni ’80 e ’90 è stato tra i migliori tennisti in circolazione, vincendo sei tornei del Grande Slam e due Coppe Davis. Boris Becker è stato un tennista tedesco nato il 22 novembre 1967 nella Germania Ovest, nella cittadina di Leimen e vincitore di sei tornei del grande slam Wimbledon 1985, la consacrazione di Boris Becker Divenuto professionista nel 1984, già l’anno successivo, contro ogni pronostico, conquista il torneo di Wimbledon a appena 17 anni e 227, stabilendo un record. In finale batte l’americano Kevin Curren. Becker si impone per la grande capacità di unire la potenza alla tecnica: sarà uno degli interpreti più abili nel “serve and volley”. https://www.youtube.com/watch?v=lkEztZPwvT8&ab ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) Il 22 novembre 1967 nasce. Tra gli Anni ’80 e ’90 è stato tra i migliori tennisti in circolazione, vincendo sei tornei del Grande Slam e due Coppe Davis.è stato un tennista tedesco nato il 22 novembre 1967 nella Germania Ovest, nella cittadina di Leimen e vincitore di sei tornei del grande slam Wimbledon 1985, la consacrazione diDivenuto professionista nel 1984, già l’anno successivo, contro ogni pronostico, conquista il torneo di Wimbledon a appena 17 anni e 227, stabilendo un record. In finale batte l’americano Kevin Curren.si impone per la grande capacità di unire la potenza alla tecnica: sarà uno degli interpreti più abili nel “serve and volley”. https://www.youtube.com/watch?v=lkEztZPwvT8&ab ...

