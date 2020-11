Avete mai visto il nipote di Gianni Moradi? Eccolo mentre fa l’imitazione di nonno Gianni (Di domenica 22 novembre 2020) Come spesso accade, il noto cantante bolognese è sempre aperto allo scherzo e al gioco e la sua presenza nel mondo dei social è ormai una costante giornaliera. Gianni Morandi è sicuramente uno degli artisti della canzone italiana più amati e conosciuti nel mondo e da moltissimo tempo la sua musica accompagna le vite di intere generazioni. Ma forse una parte della vita del famoso cantate, che non è molto spesso tenuta in considerazione è il suo essere nonno. Gianni infatti ha ben 5 nipoti e il video di cui parliamo in questo articolo ha per protagonista proprio uno di questi. Stiamo parlando di Giovanni, il figlio di Marianna, figlia dell’artista, e dell’altrettanto noto cantante Biagio Antonacci. Foto: Instagram/Gianni Morandi Giovanni, in queste ultime ore trascorse ... Leggi su virali.video (Di domenica 22 novembre 2020) Come spesso accade, il noto cantante bolognese è sempre aperto allo scherzo e al gioco e la sua presenza nel mondo dei social è ormai una costante giornaliera.Morandi è sicuramente uno degli artisti della canzone italiana più amati e conosciuti nel mondo e da moltissimo tempo la sua musica accompagna le vite di intere generazioni. Ma forse una parte della vita del famoso cantate, che non è molto spesso tenuta in considerazione è il suo essereinfatti ha ben 5 nipoti e il video di cui parliamo in questo articolo ha per protagonista proprio uno di questi. Stiamo parlando di Giovanni, il figlio di Marianna, figlia dell’artista, e dell’altrettanto noto cantante Biagio Antonacci. Foto: Instagram/Morandi Giovanni, in queste ultime ore trascorse ...

milly_carlucci : Scende in pista un @CdGherardesca come non lo avete mai visto ?? @Ballando_Rai @Saradivaira - NetflixIT : Avete mai notato che ne La regina degli scacchi anche gli outfit sono a tema scacchi? ?? - marattin : Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla bufala dei “tagli alla sanità” e che non avete mai osato chiede… - bellomonicola56 : RT @lostjnpieces: Gente che si lamenta che Stefania ha ucciso il trash di stanotte in stanza blu, beh non avete mai seguito il cinema made… - Filletta84 : SI VEDE/SENTE TROPPO! E SI STA TANTO MALE! GODETEVELA VOI STA CAZZO DI VITA INGIUSTA/CRUDELE/DI MERDA CHE DA SEMPRE… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Ospedale. “Grazie ai medici e infermieri, non ci avete mai abbandonato” Lecco Notizie Alberto Genovese 'scaricato' dagli amici inseparabili. Scompaiono le foto social: «Sono scioccato e schifato»

La "Corte dei miracoli" di Alberto Genovese, la folla di amici pronta ad assecondare le azioni criminali dell'imprenditore arrestato per stupro a Milano, si rimpicciolisce sempre ...

Addio a Mirko, fino all’ultimo ha lottato contro la malattia. Il ricordo del fratello

Lutto in Valdinievole: se n'è andato a 26 anni. Pochi mesi fa la famiglia era stata colpita da un altro grave lutto ...

La "Corte dei miracoli" di Alberto Genovese, la folla di amici pronta ad assecondare le azioni criminali dell'imprenditore arrestato per stupro a Milano, si rimpicciolisce sempre ...Lutto in Valdinievole: se n'è andato a 26 anni. Pochi mesi fa la famiglia era stata colpita da un altro grave lutto ...